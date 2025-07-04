Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi doğrultusunda yürütülen süreçte 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler; genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında aday gösterilerek ön değerlendirme aşamasına alındılar.

Ön değerlendirmeleri tamamlanan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına geçtiler. Bireysel değerlendirmelerin ardından belirlenen öğrenciler bilim ve sanat merkezlerinde destek eğitimi almak üzere başvurabiliyorlar.

Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında aday gösterilen öğrenciler, 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamasına alınmış ve 7 Mart 2025 tarihinde ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştı. Yetenek alanlarına göre belirlenen öğrenciler bireysel değerlendirme uygulamasına katıldılar.

14 Nisan- 27 Haziran 2025 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara ilişkin itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre bilim ve sanat merkezlerine başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz-29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Kaynak: İGF