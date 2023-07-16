Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bin 503 yatırım için teşvik belgesi verdi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mayıs ayı ile ilgili yatırım teşvik belgesi listesini bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mayıs ayında bin 503 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon 263 bin 220 lira olarak hesaplandı.

Bu arada sabit yatırım tutarı 1 milyar 108 milyon 905 bin 832 lira olan ve 2 bin 55 istihdam öngörülen 61 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 294 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 584 milyon 72 bin 949 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 465 oldu.

Söz konusu detaylı listelere Resmi Gazete'den ulaşmak için;

–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi