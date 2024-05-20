Migros, biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlamak ve arı popülasyonunun artmasını desteklemek amacıyla 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nü özel etkinliklerle kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Migros’un 2022 yılından bu yana Migros Aile Kulüpleri, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ve Halk Eğitim Merkezleri iş birlikleriyle gerçekleştirdiği Millî Eğitim Bakanlığı sertifikalı “Arı Yetiştiriciliği” kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gerçekleşen kurslarla Migros, bugüne kadar 924 arı yetiştiricisini sektöre kazandırdı. Kurslarda arı yetiştiriciliğinin yanında arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği, organik arı yetiştiriciliği ve uygulamalı arıcılık kursları mevcut.

Dünya Arı Günü’ne özel çalışmalar kapsamında Migros Aile Kulüplerinde mayıs ayında arı yetiştiriciliği MEB sertifikası almaya hak kazanan arıcılara “İyi Tarım Uygulamaları” ve “Doğru Arıcılık Eğitimleri” verilmeye başlandı. Migros ve Anavarza Bal, eğitimleri tamamlayan 100 arı yetiştiricisine arıcılık başlangıç seti hediye edecek. Migros Aile Kulüpleri’nde Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri iş birliği ile yetişkinlere ‘Arı ve Arıcılık’, ‘Arı Ürünleri Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler’, ‘Ekolojik Döngüde Arının Önemi’ ve çocuklara ‘Arının Doğa Döngüsünde Önemi’ konulu ücretsiz seminerler de gerçekleştirildi.

2022 YILINDAN BERİ 282 ETKİNLİKLE 6 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Migros, Dünya Arı Günü kapsamında 2022 yılından bu yana düzenlenen 282 etkinlikte 6 binin üzerinde kişiye ulaşarak arının ekolojik dengedeki önemini aktardı. Bu kapsamda toplam 150 arı yetiştiricisine arıcılık başlangıç seti hediye etti. Bu bugüne kadar verilen hediye setlerini alan kursiyerlerin bir kısmı kendileri için bal üretimi yaparken bir kısmı da ürettikleri balların Menemen Belen Kırsal Kalkınma Kooperatifine satışını gerçekleştirdi. Bu ürünler Bio Üretici İşletme Kadın Kooperatifi proje üretimleri için ham madde kaynağı olarak kullanıldı.

24 il ve 36 noktada hobi ve meslek edindirme eğitimleri yanı sıra tek günlük seminer ve atölye çalışmaları düzenleyen Migros Aile Kulüpleri, 2018’den bu yana 416 bini aşkın üyesi ile 225 alanda 553 bin kişiye sertifikalı eğitim verdi. 7400‘ü aşan seminer ve atölye çalışmalarıyla 153 bin 500 kişiye ulaştı.

Arıların hayatımızdaki kritik rolüne ve sürdürülebilir bir dünya için taşıdıkları öneme dikkat çekmek amacıyla Maslak 1453 Macrocenter mağazasında da özel bir etkinlik gerçekleşti. Bee’o Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Tanuğur Samancı’nın katıldığı sohbet etkinliği ile arıların ekosistemdeki kritik rolüne vurgu yapıldı. Arıların yaşam alanlarının korunması için hep birlikte adımlar atmak gerektiği ve arıların neslinin devamı için herkese büyük görevler düştüğü aktarıldı.