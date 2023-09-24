Dört ilin Sağlık Müdürlüğü, Bölge Acil Sağlık Koordinasyonu toplantısını Bingöl'ün ev sahipliğinde gerçekleştirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nün katılımıyla 2023 yılında 4. kez düzenlenen Bölge Acil Sağlık Koordinasyonu Merkezi (ASKOM) Toplantısı, AFAD binasında gerçekleşti.

Bu toplantıda, bu dört il arasında hasta sevklerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması, uygun olmayan hasta sevklerinin engellenmesi ve iller arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüşmeler yapıldı.

Toplantı sonunda sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kararlar alındı ve görüş birliğine varıldı.