Bingöl Üniversitesi ve Migros, ülkemizin Avrupa Birliği Coğrafi işaretli tek balı olan ve ulusal coğrafi işaret taşıyan ünlü Bingöl balının iyi üretim uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için el ele verdi.BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi ve Migros, meşhur Bingöl balının İyi üretim Uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimi ve markalaşması kapsamında ortak bir çalışma başlattı.

Avrupa Birliği Coğrafi işaretli tek balı olan ve ulusal ve uluslararası coğrafi işaret taşıyan Bingöl balı için imzalanan anlaşma çerçevesinde, bal üreticileri kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapabilmeleri için iyi üretim uygulamalarıyla desteklenecek.

ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan’ın koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi ve Migros’un hayata geçirdiği bu çalışma ile Anadolu’nun eşsiz lezzetlerinden Bingöl balının markalaşması ve Türkiye çapında tüketiciye ulaşması hedefleniyor.

“Yerel Değerler ve Üreticilerin Korunması” vizyonu kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle yerel arıcılığın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Yüksek Öğretim Kurulu’nun organize ettiği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın finanse ettiği “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında “Arı ve Arı Ürünleri” başlıklarında 2016 yılından beri çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bölgemizin ünlü Bingöl Balı’nın Avrupa Birliği Coğrafi işareti alması, en kaliteli ve sürdürülebilir uygulamalarla üretilerek tüm Türkiye’de sofralara girebilmesi için Migros’la bir anlaşma imzaladık. Bingöl merkez ve 7 ilçemizi kapsayan 50’ye yakın bölgeden 3 yıl boyunca elde edilen balların, Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi’nde istatistiki ve bilimsel metodolojiye dayanarak analiz edilmesi ve bu kalitenin tescil edilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Ulusal ve uluslararası coğrafi işaretini tescil ettirdik. Migros ile yaptığımız iş birliği kapsamında kalite ekipleri ile birlikte paketleme tesisimizi yeniden yapılandırdık. Diğer arı ürünlerini de katma değerli ürünler haline dönüştürebilmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Çapak, “Projenin en önemli özelliklerinden biri, her aşamada yerli ve milli imkanların kullanılması. Bugüne kadar yurt dışında yapılan balın doğrulama analizleri Migros’un yönlendirmeleri ve iş birliği ile artık Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında yapılabilecek. Böylece bu alandaki döviz kaybının da önüne geçilmiş olacak” dedi.