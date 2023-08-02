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Canbolat'ın yerine ise Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede, Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat’ın Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanması yer aldı.

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Orhan’ın önceki görevi Polis Başmüfettişliği, Bingöl’de 2019 yılından beri Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ali Canbolat ise Muğla’ya tayin edildi.

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