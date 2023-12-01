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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ve Jandarma trafik ekipleri, kış aylarında güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Kamyon, minibüs ve ticari araçları denetledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Türkiye genelinde olduğu gibi, Bingöl’de de 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olan kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde, Bingöl-Genç kara yolu üzerindeki Çayağzı mevkiinde “Kış Lastiği ve Donanımı Denetimi” gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sürücülere kış lastiği takmanın önemi anlatılarak bilgilendirmede bulundu.

Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan ticari araç sürücülerine, 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.1 Ocak 2024 itibarıyla, kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı güncellenecek. Zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ve İl Jandarma trafik ekipleri Kamyon, minibüs ve ticari araçları denetledi. Denetleme sırasında araç şoförlerine kış lastiğinin önemi anlatılarak broşür dağıtıldı. Yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında trafik ekipleri tarafından 2 araca idari para ceza kesildi.