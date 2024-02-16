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Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, Karlıova ilçesine bağlı Halifan Köyü'nde yapılması planlanan termik santral projesine karşı çıktı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - BİNÇEVDER Başkanı Cuma Karaaslan, geçmişte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen ve son olarak Erzincan'ın İliç ilçesinde heyelan ve benzeri felaketlere son zamanlarda herkesin tanık olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin kutsal saydığımız toprakları dönüştürmeye hakkı yoktur." dedi.

Karaaslan, Kanada, Almanya ve Amerika'dan bu kadar kolay temin edilebilen ülkenin madenlerinin kan dökmeden, bedel ödemeden çıkarılmasına kesinlikle izin vermedikleri belirterek, "Buna işbirlikçiler de dahil. Halifan köyünden gelen bu kömürün nimet mi yoksa lanet mi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu kömür nimet mi, lanet mi diye sorguluyoruz. Biz bu ülkenin topraklarını korumazsak gelecek nesillerimiz kalmayacak. Burada onlar da kendi çocukları gibi yaşayabilecekleri bir alan bulamayacaklar" dedi.

22 Mart'ta ihaleye çıkacak projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, "Bu projede 'Redevanlar', 'Rönesans' gibi resmi isimleri oluşturan inanılmaz derecede düşmanca ve yabancı kelimeler var. Değil mi? Redovalılara diledikleri gibi arama, işletme, değerlendirme, teşhis yapma yetkisi veriliyor, yıllık 3-5 kuruş teklif ediliyor, bu teklif sonrası kömür damarının olduğu yere gitme yetkisi veriliyor. Her ne kadar sınırlar ve koordinatlar 'keşif' kelimesi altında çizilmiş olsa da yeraltında. Bizim buradaki bulunma sebebimiz, bir gün burada kömür santrali kurulmayacağının garantisinin olmadığını gösteriyor. Bu ilk felakettir; kömür santrali kurulduğunda Elazığ, Diyarbakır, dahil 200 kilometrekarelik bir alan, Muş ve Erzurum ile birlikte bölgedeki hayvancılık, flora ve fauna da yok olacak. Su kaynakları yok olacak. Dicle, Fırat ve Murat nehirlerini bekleyen su kaynaklarının yüzde 60'ının Bingöl'den geldiğini biliyorsunuz. Şimdi bunları yok etmek, bu bölgeyi, bu ülkeyi, bu şehri korumak hepimizin görevi. Buradan zarar gören tek kişi siz olmayacaksınız. Herkes bilsin. Atmosfer evrenseldir; Sınırlar ortada ama bu köy için hiçbir endişe yok, buradaki niyetimizin kaybolmasına sessiz kalırsanız, bir gün buraya termik santral kurulur, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ ve ülke yok olur" yorumunda bulundu.

Yedi bölgede çevre platformu derneklerinin olduğunu ve gerekirse bunun iptali için adli makamlardan yardım isteyeceklerini kaydeden Karaaslan, "Barolar Birliği arkamızdadır. Bar bugün bize söz verdi. Önümüzdeki hukuk mücadelesinde davalarımızı ücret talep etmeden takip edeceklerini belirttiler. Ama bir sorunumuz var. Dava açma yetkisi bu köye aittir. Çünkü yerele ve ilgiliye ait olmalı. Biz bu davayı açarsak yetkililer açtığımız davayı gereksiz görüyor. Onun için o davayı açtığımızda umarım baronun da yardımıyla muhtarla birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.