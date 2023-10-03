Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, bölgedeki kirliliğin artışına dikkat çekti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'ün Matan Gölü'nde artan kirlilik endişe yaratıyor ve bölgede bir balık sorunu çözüm bekliyor.

BİNÇEVDER Başkanı Cuma Karaaslan, bu balıkların göletteki yaşamsal fonksiyonları ve ürettikleri atıkların gölün karbondioksit üretimini artırdığını ve bölgede oksijen üreten bir mekanizmanın olmadığı için müsilaj ve kirlilik sorununun devam ettiğini belirtiyor. Geçen yıl yapılan temizlik çalışmalarına rağmen, bu yıl gölette tekrar kirlilik ve bulanıklık sorunlarının başladığını ifade etti.

Başkan Karaaslan, bu sorunun çözümü için balıkların gölden temizlenmesi gerektiğini vurguluyor ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda belirsizlikler bulunuyor. Bu nedenle, tarım müdürlüğünden yardım istediklerini ve balıkların zarar verilmeden uygun yöntemlerle alınmasını talep ettiklerini belirti.

Ayrıca, bölgedeki doğal dengeyi sürdüren diğer hayvanların korunması gerektiğini vurguluyorlar. Bu hayvanlar gölün kurtuluş teminatı olarak görülüyorlar ve gölün ekosisteminin vazgeçilmez bir parçasıdırlar.

Karaaslan ayrıca, köyden buraya balık atan bir balıkçının gölette kafes balıkçılığı yapabileceği önerisinde bulunuyor. Bu sayede çiftlik sahibi olabileceklerini ve devletin hibe desteklerinden faydalanabileceklerini belirtiyor. Bu önlem, göle atılan balıkların neden olduğu kirliliği önlemenin bir yolunu sunabilir. Son olarak, Karaaslan, gölün berraklığının kaybolduğunu ve bu sorunun devam etmesi durumunda gölün doğal yapısının ve varlığının tehlikede olduğunu ifade etti. Bu yapay kirliliğin, göldeki diğer canlıların yaşamını nasıl etkileyeceği ve hangi sonuçları doğuracağı konusunda belirsizlikler bulunduğuna dikkat çekti.