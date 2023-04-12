Bingöl Merkezli İki İlde Düzenlenen ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ Sonucunda 15 Şüpheli Gözaltına Alınırken, Uyuşturucu Ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca organize uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu Bingöl’ün Genç İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordine etti.

Soruşturma dosyası kapsamında yürütülen çalışma sonucunda, Bingöl ve Antalya illerinde faaliyet gösteren 43 zanlıya "Kökten Çıkarma Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon ve müteakip tutuklamalar sırasında toplamda 2 kilo 473 gram toz kenevir, 21 kilo 865 gram toz kenevir, 11 kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet 7,62 mm’lik mühimmat, 1 ölçek, 14 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi.

16 hedef zanlıdan 15'i gözaltına alınırken, diğer zanlının aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Ayrıca farklı bir suçtan suçüstü yakalanan 1 zanlının ise gözaltına alındığı ve dosyadaki 44 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.