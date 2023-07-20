Bingöl Üniversitesi, 2022-2023 URAP Araştırma Laboratuvarı sonuçlarına göre Türkiye ve dünya üniversiteleri arasında başarı sıralamasını artırarak daha üst sıralarda yer almaya devam ediyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılından beri Türkiye ve dünya üniversitelerinin akademik performanslarını ölçmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

URAP tarafından yayınlanan rapora göre Bingöl Üniversitesi, 2021-2022 yıllarında dünyadaki ilk 2 bin 500 üniversite arasında 2 bin 392. sırada yer alırken, 2022-2023 yıllarında 177 sıra birden yükselerek 2 bin 215. sırada yer aldı.

Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ise 64. sırada yer alan üniversitemiz, 2022-2023 istatistiklerine göre 209 üniversite arasında 59. sırada yer alarak, tüm üniversiteler arasında da 5 basamak yükseldi.

Bingöl Üniversitesi, aynı zamanda 2000 sonrası kurulan üniversiteler arasında da önemli bir başarı elde etti. Kategoride 108 üniversite arasında 9. sırada, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 95 üniversite arasında 8. sırada ve tıp fakültesi olmayan pilot üniversiteler arasında ise 1. sırada yer aldı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, URAP sonuçlarını değerlendirerek, üniversitenin akademik başarısını her geçen yıl artırdığını belirtti.