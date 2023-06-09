Bingöl Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılında mezun olacak öğrenciler, mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Mezuniyet töreni Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, fakülte dekanları, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, sabah etkinliğinde fakültelerin katılımıyla başladı ve öğleden sonraki etkinlikte ise Meslek Yüksekokulları yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin mezuniyet coşkusunun gözlerinden okunabildiği bu mutlu günlerinde, hocaları, aileleri ve üniversite yönetimi de yanlarında yer aldı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin aileleri tarafından üniversiteye teslim edildiğini ve bugün ise yeniden ailelere teslim edildiğini belirtti. Öğrencilerin henüz işin başında olduklarını ve daha fazla sorumlulukları olacağını vurgulayan Çapak, öğrencilerin topluma direkt etki eden, yönlendiren ve aydınlatan bireyler olduğunu ifade etti. Toplum içinde sorumluluklarının olduğunu belirten Çapak, öğrencilerin topluma yardımcı olmaları gerektiğini ve bu sorumluluğu eğitimleri ve faaliyetleriyle yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Çapak, öğrencilere geleceklerinde başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Mezuniyet programında lisans ve ön lisans birincileri adına öğrenciler konuşmalar yaparken, dereceye giren öğrencilere plaket, başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi. Tören, öğrencilerin keplerini havaya fırlatması ve hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.