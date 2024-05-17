Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olan Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Kız Voleybol Takımı'nı makamında ağırladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik olarak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 8-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye 6. Voleybol Turnuvası’nda rakiplerini yenerek namağlup bir şekilde şampiyon olan Bingöl ASH Kız Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, valilikte kabul ettiği sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Voleybol Turnuvası’nda 5’te 5 yaparak namağlup şampiyon olan Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Kız Voleybol Takımı, kazandıkları kupalarını bana getirdi. Onları misafir ettim. Kızlarımızı bir kez daha kutluyorum. İnşallah buradan Sultanlar Ligi’nde oynayan oyuncuları transfer etmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Usta, sporcuların elde ettiği bu başarının Bingöl için gurur kaynağı olduğunu belirterek, genç sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.