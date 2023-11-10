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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, KETEM’de kanserle mücadele çalışmalarını inceledi.

Vali Usta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KETEM birimlerini gezip, birimde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun ve KETEM Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Nilay İçkilli’den birimde sunulan hizmetler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Vali Usta, kanserde erken teşhisin büyük bir önem arz ettiğini vurgulayarak, KETEM ‘in yaptığı çalışmaların kritik bir rol oynadığını ifade etti.