Bingöl'ün Yedisu ilçesinde coğrafi işaret belgesine sahip olan ve büyük ilgi gören Yedisu Horoz Fasulye Festivali, Yedisu Kaymakamlığı ve belediye işbirliği ile Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Festivalde, hasatlar sergilendi ve ilçenin en kaliteli fasulyesini üreten Daimi Bakar’a ödül, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta tarafından takdim edildi. Festivalde, müzik dinletileriyle birlikte katılımcılara kuru fasulye yemeği ve fasulyeden yapılan tatlılar ikram edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, festivalde yaptığı konuşmada, devletin ve hükümetin Bingöl’ü kalkınmada öncelikli iller arasına aldığını belirterek, tarım sektöründeki gelişmelerin kentin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı. Vali Usta, tarım ürünlerinin coğrafi işaret çalışmalarıyla katma değer oluşturulduğunu ve Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi üretiminin büyük ölçüde arttığını açıkladı.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar da üreticilerin emeklerine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin ürünlerin daha değerli hale gelmesine katkı sağladığını dile getirdi. Başar, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan Vali Ahmet Hamdi Usta ve iş insanı Zeki Zeray’a teşekkür etti.

Programda, Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen ve Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Vali Usta, katılımcılara Yedisu Horoz Kuru Fasulye ikram etti.

Festivalde ilçede en kaliteli fasulyeyi yetiştiren üretici de belirlendi ve Daimi Bakar birinci seçildi. Festival, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınc, Saadet Partisi İl Başkanı Muhammed Fatih Tiryaki, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.