Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Çotala dağının eteğindeki Yayla’ da bal üreticileri yaz hasadına başladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Çotala Dağı'nın eteğindeki yaylada bal üreticileri yaz hasadına başladı.

Bingöl balının dünyada bir ilk olduğunu söyleyen üreticiler, bin bir çiçekten elde ettikleri ballarını iç ve dış pazarlara gönderiyor.

Genç ilçesine bağlı Çevirme Köyü'nde bulunan arıcılar, 3 ay önce Çotala dağının eteklerine 300 kovanını yerleştirdi.

Burada 2 bin çeşit çiçeğin bulunduğu Yayla’ da arıcılık yapan üreticiler, kovanlardan ballarını alarak sağım çadırına götürdü. Burada balın mührünü alıp peteğe bırakmışlar. Üreticiler ballarını süzerek teneke ve kavanozlara doldurdular.

Bal üreticisi Abulmenav Çağlayan, Bingöl balının dünyadaki ilk bal olduğunu söyledi.

Çağlayan, “Bugün bal hasadımız başladı. Bingöl balı dünyanın ilk balıdır. Çevirme köyünde Çotala dağının eteklerinde 2.300 metre rakımda arıcılık yapıyoruz. Bin çiçekten elde edilen balı toplamaya başladık. Ballarımızı kovanlarımızdan alıp sağım çadırına götürüyoruz ve oradaki mühürlerini alıp peteklere bırakıyoruz. Orada balımızı süzüyoruz. Süzme balımızı teneke ve kavanozlara doldurup iç ve dış piyasaya satıyoruz” diye konuştu.