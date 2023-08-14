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Yangın söndürme tüpleri ve suyla yapılan müdahale sonucunda araçtaki yangın kontrol altına alınırken, araç son anda yanmaktan kurtarıldı.

Araç sürücüsü, aracından duman çıktığını görünce hemen durdu. Çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekipleri araca müdahale etti.

Bingöl’de aşırı sıcaktan dolayı seyir halindeki aracın motoru hararet yaptı.

Bingöl’de aşırı sıcaktan dolayı seyir halindeki aracın motoru hararet yaptı. Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kervansaray Jandarma Yol Kontrol Noktası’nda meydana gelen olayda, seyir halindeki bir aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

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