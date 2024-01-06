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Bingöl'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına bir anma etkinliği düzenlendi.BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA) HÜDA PAR Bingöl İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinlikte, Hacılar Cami bahçesinde bir araya gelen çocuklar, hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

Etkinlik sırasında çocuklar, cami bahçesinde şiirler okuyarak Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. “Haydi sen de bir balon uçur” etkinliğinde çocuklar, rengarenk balonları gökyüzüne salarak Gazze’de yaşamını yitiren çocuklara olan duygusal bağlarını ifade ettiler.