Bingöl, doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir olmasına rağmen çevre kirliliği ve çöp sorunuyla karşı karşıya. Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, bu soruna dikkat çekerek şehrin doğal güzelliklerini koruma çağrısında bulundu.BİNGÖL GÜNCEL TV

BİNGÖL (İGFA) - Bingöl, doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir olmasına rağmen çevre kirliliği ve çöp sorunuyla karşı karşıya. Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, bu soruna dikkat çekerek şehrin doğal güzelliklerini koruma çağrısında bulundu.

Karaaslan, “Bingöl’ün doğal güzelliklerini size anlatmak isterdik, ancak bu güzellikleri korumak adına bugün çözülmesi gereken bir sorunu ele almak zorundayız. Çöp, günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sorunun temel nedeni insanların çevre konusundaki duyarsızlığıdır. Şu anda piknik yapanlar buradayız; bu alan Bingöl şehir merkezinin bir parçasıdır. Eskiden Vali Kurtuluş Şişman Türk Parkı olarak bilinirken daha sonra Mehmet Çibik Parkı adını almıştır. Burası, Çapakçur Vadisi’nin bir parçasıdır ve gerçekten bir doğal mirastır. Ancak bu şekilde çöp atarak doğayı tahrip ediyoruz.” dedi.

Karaaslan, piknik alanına gelen ziyaretçilerin farklı meslek gruplarından ve ailelerden geldiğini belirterek, bu bölgede hem yetişkinlerin hem de çocukların bulunduğuna dikkat çekti. Çocukların bu kirli çevre içinde büyüyecekleri ve hangi eğitim sisteminin onları düzeltebileceği gibi önemli soruları sordu.

Ayrıca, çöp atmanın sadece bölgeye değil, aynı zamanda su kaynaklarını ve vadileri kirleterek diğer bölgelere de zarar verdiğini vurgulayan Karaaslan, çöp atıklarının sularla karıştığında çevre için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Karaaslan, toplumun bu çözümsüz soruna karşı daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini ve çevre koruma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Almanya’da gözlemlediği çevre bilinciyle ilgili olarak da konuşan Karaaslan, Bingöl’ün bu konuda daha fazla çaba harcaması gerektiğini ifade etti ve yerel belediyenin temizlik ve çevre koruma konularına daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

Son olarak, Karaaslan, Bingöl’ün doğal güzelliklerini ve peyzaj alanlarını korumak için sadece temizlik değil, aynı zamanda ağaçlandırma gibi çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.