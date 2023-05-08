Bingöl'ün Solhan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta iki ayrı suçtan aranan 2 kişi yakalandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta iki ayrı suçtan aranan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 Mayıs 2023 tarihinde operasyon düzenledi.

Solhan İlçe Jandarma Kontrol Noktasında önleyici kolluk çalışmaları sırasında Y. Ş. “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan tutuklama kararı 3 yıl 4 ay hapis vardı. Y.Ş. hakkında yakalama kararının varlığı tespit edildikten sonra gözaltına alındı. Yasal işlemler sonrasında Y. Ş. savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.Ş., ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada 8 Mayıs 2023 tarihinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak görev yapan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye gezisinde de A.K isimli şahıs şüpheli davranışlar sergiledi. Yapılan kimlik kontrolünde A.K’nin “Bina İçi Emniyette Bulunan Eşyayı Hırsızlık” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası aldığı belirlendi. A.K. de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.