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Bingöl'ün Merkez Simanı Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Emir Mervan Dere, doğuştan miyopati hastalığıyla karşı karşıya ve solunum güçlüğü çekiyor. Ancak, solunum cihazına bağlı olarak rap şarkılar seslendirerek mücadelesini sürdürüyor. Ailesinin destekleriyle bu zorlu süreci aşmaya çalışan Dere'nin ilham veren hikayesi, sosyal medyada paylaştığı rap şarkılarıyla geniş kitleler tarafından dikkat çekiyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Emir Mervan Dere’nin yaşam mücadelesi, 18 yaşında geçirdiği enfeksiyon sonucu solunum güçlüğü yaşamaya başlamasıyla başlıyor.

49 yaşındaki annesi Merve ve 52 yaşındaki babası İzzettin Dere’nin sevgisi ve desteğiyle, Emir Mervan Dere, ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Solunum zorluğu nedeniyle nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılarak solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Dere, bu süreçte ilkokulu tamamlayarak ortaokul ve lise eğitimini açık öğretime girerek tamamladı. Müziğe olan ilgisiyle rap şarkıları dinlemeye başlayan Dere, bilgisayarından açtığı rap şarkılarına parmağıyla nefes borusundaki deliği kapatıp eşlik etmeye başladı. Sosyal medyada paylaştığı videolarıyla dikkat çeken Dere, rap şarkıları seslendirerek beğeni topladı.

Dere, doğuştan kas hastası olduğunu ve miyopati adlı hastalığının 18 yaşında akciğer enfeksiyonuyla ilerlediğini belirtiyor. Yaklaşık 7 yıldır solunum cihazlarıyla yaşayan Dere, yaşadığı zorluklara rağmen mücadele azmiyle Karlıova’dan Bingöl’e taşındıklarını ve daha sonra elektrik kesintileri nedeniyle solunum cihazının arızalandığı bir dönemde yoğun bakıma kaldığını, bu olayın ardından Bingöl merkeze taşınmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

“DERE’NİN TEK AMACI, ÜNLÜ RAP ŞARKICISI SEMİ CENK İLE ŞARKI YAPMAK“

Müziğe 2021 yılında başladığını ve amatör bir şekilde viral olan parçaları seslendirerek sosyal medyada paylaştığını söyleyen Dere, videolarının amacının fiziksel olarak iletişim kuramadığı insanlarla sanal olarak iletişim kurmak ve benzer durumda olanları motive etmek olduğunu belirtiyor. Dere’nin tek amacı, ünlü rap şarkıcısı Semi Cenk ile şarkı yapmak ve nefesi yetmediği için kısa nakaratlar okuyarak düet yapmak istediğini ifade etti.

Dere, okuma tutkusunu Ankara’da aynı hastalığı paylaştığı Gamze hocanın etkisiyle keşfettiğini ve Gamze hocanın okuyup öğretmen olduğunu görerek kendisinin de okuyup öğretmen olmak istediğini söylüyor. Gününü bilgisayar, telefon, kitap ve müzikle geçirdiğini belirten Dere, solunum cihazından ayrıldığı süre içinde bu aktiviteleri gerçekleştirebildiğini belirtti.