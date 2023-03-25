Bingöl’de jandarma ekipleri, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında 107 ve 100 yaşındaki yaşlıları ziyaret etti.Bingöl Güncel TV (BİNGÖL İGFA)

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinlikleri kapsamında, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki asırlık çınarları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, 107 yaşındaki Esma Toğa ve 100 yaşındaki Hüsniye Kuyuldar ziyaret edildi. Jandarma personeli, büyüklerin hayır dualarını aldı ve yanlarında götürdükleri hediyeleri takdim etti. Yaşlıların toplumun temel taşları olduğu belirtilirken, ihtiyaçları soruldu ve Yaşlılar Haftası kutlandı. Yaşlılar, ziyaretten memnun olduklarını belirterek, Jandarma personellerine dua ettiler.