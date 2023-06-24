Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde jandarma ekiplerince yapılan yol denetiminde otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait 720 paket kaçak sigara ele geçirildiBİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA)

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Halk sağlığını korumak ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla Genç ilçesi Yayla Köyü kavşağında düzenlenen operasyonda bir otobüs durduruldu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede otobüste bulunan E.O isimli yolcuya ait 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.”

Olayla ilgili olarak kimliği E.O’ ya ait olduğu belirlenen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.