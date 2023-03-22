Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri, tütün kaçakçılığının görünürlüğünü ve etkinliğini artırmak amacıyla operasyon düzenledi.

Belirlenen bir adrese yapılan operasyonda 95 paket kaçak sigara, 23 bin 585 gram nargile tütünü, 51 bin 800 boş makaron, 2 bin 760 dolu makaron, 4 bin 250 vergi damgası kaldırılmış orijinal makaron, 1 makaron ele geçirildi.

Operasyonda dolum makinesi ve makaronları doldurmak için kullanılan kompresör ele geçirilirken, işyeri sahibi A.B., suçtan 5607 sayılı Kanun kapsamında cezalandırıldı.