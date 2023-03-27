Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette, 76 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın merkeze bağlı Ekinyolu Yol Kontrol Noktasında yürüttüğü faaliyetlerle halk sağlığını korumak ve kaçakçılığı önlemek amacıyla, yapılan denetimlerde bir kamyonette 470 bin adet boş makaron ve 76 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildiği kaydedildi.

Denetimlerde şüpheli A.Ö. jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.