Bingöl Jandarması, Merkez ve Kiğı ilçelerinde bulunan fabrikalarda çalışan vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce Merkez ve Kiğı ilçelerinde bulunan fabrikalarda çalışan vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde, toplamda 525 çalışana 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair kanun hakkında bilgilendirme yaparak, KADES uygulaması tanıttı.

Jandarma personelleri tarafından 390 kadın vatandaşın telefonlarına uygulama yüklendi.