Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Kalehan Barajı yakınlarındaki 600 metrelik dik uçurumda mahsur kalan 7 oğlak, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Solhan ilçesine bağlı Kalehan barajı kırsalında hayvanlarını otlatan bir besicinin 7 oğlağı, kayalıklarda mahsur kaldı. Besici, oğlakları kayalıklardan kendi çabalarıyla indiremeyince durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Kayseri Büyükşehir'den arıcılığa tam destek Kayseri Büyükşehir'den arıcılığa tam destek

AFAD ekipleri, hızla bölgeye ulaştı ve birkaç saat süren bir çalışmanın ardından oğlakları kurtarmayı başardı.