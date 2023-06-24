Bingöl’de Kaybolan Çoban Mehmet Tan'dan güzel haber geldi.BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA)

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Sülünkaş merkez köyünde dün akşam saatlerinde evinden çıkan 30 yaşındaki çoban Mehmet Tan, gece karanlığında kayboldu. Tan’ın ailesi ve yakınları, haber alamadıkları için durumu jandarmaya bildirdi.

Bildirilen kaybolma olayı üzerine AFAD ekiplerinin koordinesinde jandarma birimleri, Bingöl Ticaret ve Sanayi odası (BİNTSO) Arama Kurtarma ve SAR ekipleriyle birlikte bölgeye sevk edildi. Dün akşamdan bu yana yoğun bir arama çalışması yürütülen bölgede 20 saat süren çabalar sonucunda, köyün kırsalında bir ağaç gölgesinde bitkin halde olan çoban Mehmet Tan bulundu ve ailesine teslim edildi.