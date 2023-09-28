Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ve gelişim projesi inşaat alanını ziyaret ederek yüklenici firmadan bilgi aldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ve gelişim projesi inşaat alanını ziyaret ederek yüklenici firmadan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada Başkan Arıkan, projenin önemini vurguladı.

Başkan Arıkan, projenin kapsamında bin 147 konut ve 190 işyerinin inşa edildiğini belirtti. Konut ve işyerlerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Arıkan, bu projenin Bingöl için büyük bir kazanım olduğunu ve şehrin çehresini değiştireceğini söyledi.

Ayrıca, projenin çevre düzenlemesi ve altyapı hizmetlerinin devam ettiğini ve geniş yeşil alanlarla donatılmış bir yaşam alanı oluşturulduğunu açıkladı. Başkan Arıkan, projenin tamamlandığında mahalle trafiğini rahatlatacak yolların da hizmete gireceğini belirtti. Başkan Arıkan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Bingöl için büyük bir kazanım olduğunu ve bu projenin ilin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.