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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Jandarma ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere nakledildi ve tedavi altına alındı.

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