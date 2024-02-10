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Bingöl'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesi, gençlere yaratıcı bir eğitim fırsatı sunuyor.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Deneyap Teknoloji Atölyesi, hafta sonları düzenlediği dört saatlik derslerle 40 öğrenciye eğitim imkanı sağlıyor.

Program kapsamında öğrencilere çeşitli teknoloji alanlarında eğitimler verilerek tasarım, üretim ve düşünce yeteneklerinin gelişimine katkı sağlanıyor. T3 Vakfı Bingöl İl Sorumlusu Mücahit Furkan Ay, Bingöl’deki atölyenin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtiyor. Ay, atölyede 11 farklı program başlığı altında ücretsiz teknolojiye ilgili derslerin 36 ay boyunca verildiğini açıklıyor. Öğrencilerin atölyeye katılımı için iki aşamalı bir öğrenci seçme sınavına tabi tutulduğunu da vurguladı.

Bingöl’deki Deneyap atölyesinde şu an 40 öğrencinin eğitim aldığını belirten Ay, öğrencilerin teknolojiye olan ilgileri ve projelerinin sonuçlarına göre değerlendirildiğini ifade ediyor. Ayrıca, öğrencilere teorik ve pratik sınavlar sonucunda sertifika ve diploma verildiğini belirtti.

Deneyap atölyelerinde eğitim gören öğrencilerden biri olan 12. sınıf öğrencisi Emir Korkut ise atölyede aldıkları eğitimlerle suyu elektroliz yöntemiyle ayırmayı ve elde ettikleri hidrojen ve oksijen elementleriyle elektrik üreterek bir pervaneyi döndürmeyi başardıklarını paylaşıyor. Korkut, bu deneyimlerin daha büyük projelerde kullanılma potansiyeline sahip olduğunu ve bilimsel anlamda mühendislik alanlarında ilerlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bingöl’deki gençlere teknoloji alanında önemli bir eğitim ve deneyim fırsatı sunarken, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor.