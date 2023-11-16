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Bingöl Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı kapı kapı dolaşarak vatandaşları aktif olarak uyarıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -Karlıova ilçe Emniyet Müdürlüğü, son dönemde sosyal medya platformlarında artan dolandırıcılık vakaları konusunda vatandaşları bilgilendirmek için harekete geçti.

Karlıova’da son günlerde çok sayıda medya programı ve telefon görüşmesi yoluyla dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşlara kolluk kuvvetleri proaktif bir yaklaşım başlattı.

Komiser Yasin Köneç ve Karlıova Emniyet Müdürlüğü polisleri, güvenli internet kullanımı konusunda rehberlik yapmayı amaçlayan bir kampanya başlattı.

Özellikle son dönemde sosyal medyada ilgi gören alışveriş dolandırıcılığı girişimlerine ilişkin ilçe merkezini dolaşarak vatandaşları bireysel olarak bilgilendiren ve konuyla ilgili broşürler dağıtan vatandaşlar, görevliler, PTT, banka ve ATM’lerde kuyrukta bekleyen vatandaşların yanı sıra kafelerde oturan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, bilinmeyen kişi veya hesaplardan bankacılık şifrelerini, kişisel kimlik bilgilerini veya tek seferlik işlem kodlarını isteyen hiç kimseye güvenmemeleri gerektiğini vurguladılar. Yetkililer, savcıların, polisin veya askeri personelin operasyonlar için vatandaşlardan yardım veya para talep etmediğini vurguladı. Vatandaşlardan bu tür taleplere itibar etmemelerini ve bu tür olayları derhal şikâyette bulunarak bildirmelerini istediler.