Bingöl'de, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türlerinin korunması amacıyla yaptığı bir çalışma sonucunda, yasa dışı olarak salep soğanı toplandığı bilgisi üzerine bir operasyon gerçekleştirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Operasyonda, bir hafif ticari araç durduruldu ve içerisinde çuval içerisinde 48 kilo 340 gram ağırlığında 5 bin 338 adet salep soğanı bulundu.

Bu durum üzerine araçta bulunan M.B., A.Y., M.B., C.K. ve M.Ş.B. isimli 5 kişiye biyoçeşitliliğe zarar vermek suçundan dolayı toplamda 1 milyon 221 bin 575 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen salep soğanları ise doğanın korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu olay, Bingöl’de yabani bitki ve hayvan türlerinin korunması için yapılan çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi.