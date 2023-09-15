Bingöl Emniyet Müdürlüğü, 16 Eylül 2012 tarihinde görev sırasında şehit olan 8 polis memurunun anısını yaşatmak amacıyla bir mevlit programı düzenledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nce şehit polis memurlarının anısına mevlit düzenlendi.
Görev sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının menfeze yerleştirdikleri patlayıcının patlaması sonucu hayatlarını kaybeden şehit polislerin anısına düzenlenen programa, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Programda, şehitlerin ruhları için dualar okundu.