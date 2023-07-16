Bingöl’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği’nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi.

Düzenlenen etkinliklere Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, jandarma ile emniyet personelleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dua edildi. Şehitleri anma programının ardından Vali Ekinci ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisini ziyaret etti.