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45 yaşındaki Pirildar ‘ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üzerine çarpan çatı ile yere düşen Pirildar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, fırtına dolayısıyla sökülmeye başlayan çatısını onarmak için çatıya çıkan İmam Pirildar, fırtınanın parçaladığı çatıya çarptı.

Bingöl'de hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına, Genç ilçesinde bir can aldı. Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Genç ilçesi Direkli köyünde cami imamı olarak görev yapan Mesut Pirildar, fırtınanın etkisiyle üzerine uçan çatının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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