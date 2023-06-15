Bingöl'ün gurur kaynağı olan Turgut Özal Ortaokulu, Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Kategorisi finalinde büyük bir başarı elde etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Okul sporlarındaki üstün performanslarıyla tanınan öğrenciler, Düzce’de düzenlenen Yıldızlar Kategorisi finalinde Türkiye’nin ikinci sırasına yerleşerek büyük bir başarıya imza attılar.

Turgut Özal Ortaokulu’nun yetenekli halkoyunları ekibi, final müsabakalarında gösterdikleri üstün performans ve azimleri sayesinde Türkiye ikincisi oldu.

Rakiplerini geride bırakarak ikincilik elde eden öğrenciler, memleketine dönen folklor ekibi, Turgut Özal Ortaokulu yönetimi ve velileri tarafından gülle karşılandı. Desteklerini gösteren okul yönetimi ve veliler, ekibin elde ettiği başarıyı gururla karşılandılar.