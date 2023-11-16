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Gölcük'te bir kültür miras daha ayağa kalkıyor

Gölcük'te bir kültür miras daha ayağa kalkıyor

5. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri şöyle:

Finale kalan film gösterimleri ve oyuncu röportajlarıyla devam edecek festivalde dereceye giren filmlerin temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden alacağı ödül töreniyle Bingöl Üniversitesi’nde taçlanacak.

Akademisyen ve yönetmen Ahmet BİKİÇ başkanlığında, başkanlığını Baran MAYDA’nın üstleneceği festivalde, 17 Kasım saat 18.30’da Deniz Oral ve Faruk Sofuoğlu’nun “80’ler 90’lar” adlı tiyatro gösterisiyle başlayacak.

İlki 2017 yılında Bingöl'de düzenlenen "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali", Cumhuriyetin yüzüncü yılında 5'incisine hazırlanıyor. Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi’nin desteklediği festival, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 17-19 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl festivale 108 ülkeden 1884 film başvurusu geldi.

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