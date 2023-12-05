Adıyaman Emniyeti'nden başarı öyküsü! Adıyaman Emniyeti'nden başarı öyküsü!

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez İlçe’de icra edilen faaliyet sırasında Y.A, Z.S ve M.F.B isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta 3,5 gram esrar, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet GLOCK marka tabanca, 1 adet şarjör (tabancaya ait) ve 10 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.