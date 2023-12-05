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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez İlçe’de icra edilen faaliyet sırasında Y.A, Z.S ve M.F.B isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta 3,5 gram esrar, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet GLOCK marka tabanca, 1 adet şarjör (tabancaya ait) ve 10 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.