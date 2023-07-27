Bingöl'de uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 2 kişi tutuklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından ilde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

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Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 696 gram Esrar, 200 gram Esrar, 22 gram Kokain, 10 gram Metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 5 adet Cam Aparat (Payp) ele geçirildi.

Şüpheliler, “Uyuşturucu Ticareti” ve “Uyuşturucu Kullanmak” suçlarından işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.