Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaz tatillerinde çocuk ve gençlerin boş vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Bingöl'de ücretsiz spor okulu programını başlattı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaz tatillerinde çocuk ve gençlerin boş vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri ve sporla tanışmaları amacıyla 18 branşta 60 antrenör ile Bingöl’de ücretsiz spor okulu programını başlattı.

Spor okullarına başvuruların Eylül ayının 2. haftasına kadar devam edeceği duyuruldu.

Bingöl'de düzenlenen açılış programına binlerce çocuk ve genç katıldı.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, gençlerin zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için yaz okulunun başladığını belirtti.

Gençleri spora teşvik eden Loğoğlu, spor okullarında sentetik futbol sahaları, spor salonları, antrenman salonları, yüzme havuzları ve otuzdan fazla tesisin bulunduğunu belirterek, 5-18 yaş arası gençleri uzman antrenörler eşliğinde spor yapmaya davet etti. Loğoğlu, dezavantajlı çocuklar için de ücretsiz engelsiz spor merkezlerinin olduğunu söyledi.

Açılış programı sonrasında basketbol, futbol, jimnastik, karate, masa tenisi, kort tenisi, kick boks, geleneksel okçuluk ve taekwondo gibi spor dallarında uzman antrenörler eşliğinde eğitimler başladı.