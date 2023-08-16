Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üç yıldır tamamlanamayan ve teslim edilmeden dökülmeye başlayan deprem konutları dolayısıyla vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde üç yıldır tamamlanamayan ve teslim edilmeden dökülmeye başlayan deprem konutları nedeniyle vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamaya devam ediyor.

14 Haziran 2020’de yaşanan 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ev ve ahır hasar gördü. Ancak, Karlıova ilçesine bağlı köylerde inşa edilen deprem konutları ve ahırların tamamlanmamış olması, vatandaşları çaresiz durumda bırakıyor.

Hasarlı ve kerpiç evlerin yıkılmasının ardından yapılan tespitler sonucunda, Karlıova ilçe merkezi ile köylerde bulunan hasarlı yapılar yıkıldı. Ancak, deprem sonrası inşa edilen konutlar ve ahırlar hala tamamlanmış değil. Konutlarda temel ihtiyaçları karşılayacak elektrik, su, çevre düzenlemesi gibi eksiklikler bulunuyor. Hak sahipleri, sürecin yavaş ilerlemesinden şikayetçi ve bu eksikliklerin bir an önce giderilmesini istiyor.

Birçok köyde yarım kalan inşaatlar denetlenmeden ve kontrol edilmeden bırakıldığı için dökülmeye başlamış durumda. Teslim edilmeyen konutlar yüzünden evleri yıkılan bazı aileler, geçici olarak odunluklarda gündüzleri ve çadırlarda geceleri yaşamak zorunda kalıyor. Vatandaşlar, uzun süren teslimat süreci ve denetleyici kurum eksikliği nedeniyle yetkililere tepki gösteriyor ve durumun bir an önce düzeltilmesini talep ediyorlar.

Hak sahipleri, konutları inşa eden firmaların uygun malzeme kullanmadığını iddia edip ve devletin bu konuda denetim yapmasını istiyor. Projeye uygun malzemelerin kullanılmasının önemine vurgu yaparak, yapılan işin kalitesiz olmasının mağduriyetleri artırdığını dile getiriyorlar.

Karlıova ilçesindeki uzun süreli deprem konutları sorunu, vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri ve eksiklikleri bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililerden beklenti, bu sorunun acil bir şekilde çözülmesi ve vatandaşların hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmalarını sağlayacak adımların atılmasıdır.