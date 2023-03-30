Bingöl İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Bingöl'de yapılması planlanan yeni devlet hastanesinin yer tesliminin müteahhide yapıldığını, çalışmaların 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Bingöl’de mevcut ve planlanan sağlık projelerini değerlendirdi.

Bingöl Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak yapılması planlanan yeni hastane hakkında bilgi veren Tosun, 2 milyar 108 milyon liraya mal olacak yeni hastanenin Bingöl’ün en güvenli binası olacağını bildirdi.

Tosun, yeni hastane binasında hem sismik izolatörlerin hem de sönümleme sistemlerinin bulunacağını ve sönümleme sisteminin uygulanacağı ilk hastane olacağını da belirtti.

Ayrıca mevcut aşevinin bulunduğu alanın yeni hastaneye dahil edileceği için AFAD İl Müdürlüğü yanına müteahhit tarafından yeni bir Kızılay Aşevi yapılacağını belirtti.

Tosun ayrıca sağlık tesislerinde sismik performans analizlerinin başladığını ve Ramazan Bayramı’nın ardından sonuç almayı beklediklerini bildirdi.

İhtiyaç duyulan bölgelere hastane kurulumu için 1000 konteyner gönderdi, bunların 42’si Bingöl’e gönderilerek UMKE bölgesindeki Doğumevi’nin yanına tam donanımlı ameliyathaneli bir hastane kurulacak konteyner hastane kurulacak. İnşa edilecek Tosun, bu alana helikopter pisti de yapacaklarını ve gerekli su temin altyapısının hazır olduğunu sözlerine ekledi. Olası bir depremde sağlık tesislerinin zarar görmesi durumunda sağlık hizmeti bu yeni hastanede verilecek ve böylece sağlık hizmetleri kesintisiz olarak devam edecek. Son olarak Tosun, gönderilen konteynerlerden ikisinin Karlıova’da, birinin de Kiğı’da kurulacağına değindi.