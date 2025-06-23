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TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Osman Şen'in "Libas Captain Van Overis Z" adlı atıyla ikinci sırayı aldığı yarışta, Kaan Kızılkaplan ise "Charmeur" isimli atıyla üçüncü oldu. Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Başkent Binicilik Kulübü'nde yapılan 145 santimetre engel atlama yarışmasında Richard Grom, "Siec Bachelor" isimli atıyla birinciliği elde etti.

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Siec Bachelor" isimli atıyla Richard Grom kazandı. ANKARA (İGFA) - Ankara'da düzenlenen engel atlama yarışmalarından TBMM Kupası'nda, dereceye girenler belli oldu.

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