İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonu ile gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destekler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara hitap ederken, Türk yargısına da çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hukuksuz biçimde gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a destek için İstanbul’a çıkarma yaptı.

CHP TBMM Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları (Denizli, Muğla, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Mersin, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul), il ve ilçe belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde bir araya geldi. Vatandaşlar da Beşiktaş Belediyesi önünü doldurarak, Akpolat ile birlikte aynı soruşturmada yer alan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e destek sloganları attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi önünü dolduran vatandaşlara hitap etti.

“Türk yargısının namuslu, şerefli, vicdanına ve kanuna bağlı savcılarının, hakimlerinin olduğunu biliyoruz” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, savcılara "Kanunsuz emirlere teslim olmayın" çağrısında bulundu.

“Kanunsuz emirlere, usulsüz taleplere siyasete alet edilmek üzere size iletilen talimatlara teslim olmayın" diyen Özel, "Sıcak salonlarda kendi atadıklarına kendini alkışlattıran, geldiği yeri unutup millete tepeden bakan biri, siyaseten yarışıp da yenemediklerini, elindeki kamu gücüyle sindirmeye, haksız mücadeleye girişmeye başladı. Bir tane egemen vardır; o da sadece milletin kendisidir. Egemenlik milletindir. Ondan aldığı gücü kendinin sananlar, yanlış yaparlar, yanlış yaptırırlar. Bu ülkeye yazık ederler. Bugün yapılacak doğruyu da yapılacak yanlışı da unutmayacağız. Sizden adalet bekliyoruz, hukuk bekliyoruz. Ve buradan adliyedeki pırıl pırıl savcılara sesleniyorum: Hak, hukuk, adalet diyorum. Rıza için adalet, Beşiktaş, İstanbul için adalet istiyoruz” diye konuştu.

28 ay boyunca Adalet Bakan Yardımcısı görev yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanımlamasıyla ‘siyasi müsteşar’ olduğunu tekrarlayan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Mertliği olan varsa meydan burası. Haydi gelin yarışalım" diyerek hodri meydan çekti.

Zamanın, siyaseti yargı eliyle düzenlemeye, millet iradesini baskı altına almaya, yargı tacizine, insanları tabi tutmaya cüret edenlere karşı, hep birlikte sesimizi yükseltme zamanı olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, "Siyaset, yargı aracılığıyla yapılacak iş değildir. Siyaset nedir biliyor musunuz? Mertçe rekabet işidir, mertçe. Mertlikle yapılır. Yasak getirerek değil, insanların yetkisini elinden alarak değil; mertçe yapılır, mertçe. Mertliği olan varsa, meydan burası; haydi gelin, yarışalım. Siyasetin minderi, sandıktır; hakemi millettir. Sanmasınlar ki, sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz. Sanmasınlar ki, rakipsiz seçime girecekler. Sanmasınlar ki, rakiplerini kendileri belirleyecek. Millet ne derse, o olacak” diye konuştu.