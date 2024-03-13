Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri önceki akşam da büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. İSTANBUL (İGFA) - 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul gününde Bağcılar halkı sevilen şair İbrahim Sadri ile buluştu.

İftar öncesi tasavvufi müzik ve ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan akşamda iftar sonrası Bağcılar halkı önce Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ardından şair İbrahim Sadri ile bir araya geldi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul edildiği günde şair Mehmet Akif Ersoy’u anan İbrahim Sadri, dinleti programına Ersoy’un şiirleriyle başladı. Şiir dinletisi programının sonunda İstiklal Marşı’nı alandaki 7’den 70’e binlerce dinleyicisiyle okuyan İbrahim Sadri dakikalarca alkışlandı.

Bağcılar sakinlerini yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir sözlerinde Bağcılarlılara bir kez daha teşekkür etti.

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NDEN ANLAMLI BAĞIŞ

Ramazan ayında 29 gün boyunca Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan Ramazan etkinliklerinde Bağcılar Belediyesi, ağırlayacağı her konuk için plaket takdim etmek yerine Gazzeli müslüman kardeşlerimiz için Kızılay’a bağışta bulunuyor.