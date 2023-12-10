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Türkiye'nin en önemli şeker pancarı üreticisi konumunda olan Sivas'ta şeker pancarı üreticilerinin ürünleri tarlada kaldı.SİVAS (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, Malatya Şeker Fabrikası için çiftçilerin şeker pancarını toplayan Bostankayave Çetinkaya Pancar Toplama Merkezleri'nin kapatılmasıyla birlikte fabrika yöneticilerinin iş bilmezliği nedeniyle nakliye sıkıntısı yaşandığını ve binlerce ton pancarın Sivas’ta tarlada kaldığını söyledi.

İktidarı ve vekillerini sert bir dille uyaran Karasu, “20 yılda Sivas’a bir şeker fabrikası dahi yaptıramayanlar, fabrikayı boşverin, var olan toplama merkezlerine dahi sahip çıkamayanların sebebidir bu mağduriyet.Kangal ve Ulaş ilçelerimizdeki şeker pancarı üreticilerinin sorunları bir an önce çözülmelidir. Bölgenin en kaliteli pancarı çürümeye terk edilemez” dedi.

Pancar üreticilerinin mağdur olduklarını vurgulayan Karasu,Malatya Şeker Fabrikası’nın iş bilmezliği nedeniyle çiftçinin ürünü tarlada kalınca çiftçinin perişan olduğunu kaydetti.

Ülkemizin en önemli şeker pancarı üreticisi konumunda olan Sivas’ta üreticiler büyük sorun yaşıyor. Şeker fabrikalarının birer birer özelleştirmesi ile üretimi her geçen gün düşen şeker pancarı üreticisinin mağduriyetlerine Sivas’taki üreticilerin yaşadıkları da eklendi.

NAKLİYE ARAÇLARI GELMİYOR

Kangallı pancar üreticilerini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Kangal ve Ulaş ilçelerimizin farklı köylerinde binlerce ton şeker pancarı tarlada kaldı. Hem Sivas'taki hava şartları hem de pancarın çiftçimiz tarafından nakli ve bekleme süresinden dolayı büyük mağduriyet yaşanıyor” dedi. Tarihlerin Aralık ayının ortasını gösterdiğini ve çokyakın zamanda Sivas’a yoğun kar yağışının başlayacağına dikkat çeken Karasu, şunları kaydetti:

“Buna rağmen Kangal ve Ulaş ilçelerimizdeki köylerde binlerce ton şeker pancarı nakliye bekliyor. Bunun ana nedeni,Malatya Şeker Fabrikası’nın işbilmezliğidir. Nakliye araçları gelmiyor. Çünkü nakliye araçları 3-4 gün fabrikada boşaltılmayı bekliyor. Fabrika sıra veremiyor, pancarı dökebileceği alan kalmadığı için. Çiftçiler pancarı başka bir fabrikaya da satamıyorlar, çünkü Malatya Şeker Fabrikası ile sözleşmeleri var. Zaten zor şartlarda üretim yapan, artan girdi maliyetleri ile zorlanan üretici gelecek yıl nasıl pancar ekecek?Ürün tarlada bekledikçe fire anlamında da büyük mağduriyet yaşıyor. Çiftçimizin bir yıl boyunca emek verdiği, topladığı mahsulü çürütmeye kimsenin hakkı yoktur!”

“KAFE AÇACAĞINIZA MİLLETİN SESİNİ DUYUN”

İktidarı ve iktidar milletvekillerini sert bir dille uyaran Karasu, “20 yılda Sivas’a bir şeker fabrikası dahi yaptıramayanlar, fabrikayı boş verin, var olan toplama merkezlerine dahi sahip çıkamayanların sebebidir bu mağduriyet. Bostankaya ve Çetinkaya pancar toplama merkezleri ve kantarı kapatılmamış olsaydı çiftçi bugün bu mağduriyetleri yaşamayacaktı. O zamanlar‘Çiftçi herhangi bir mağduriyet yaşamayacak’, ‘Çiftçilerin tarlada ürünü kalmayacak’diyen yetkililerin bugün sesi soluğu çıkmıyor. Buradan iktidar vekillerine sesleniyorum; Sivas’ta kafe açacaklarına gelsinler çiftçinin yaşadığı mağduriyeti görsünler. Önümüzdeki yıl, çiftçi bir daha nasıl tarlasını ekecekler. Kangal ve Ulaş ilçelerimizdeki şeker pancarı üreticilerinin sorunları bir an önce çözülmelidir. Bölgenin en kaliteli pancarı tarlada bırakılıp çürümeye terk edilemez”

Daha önce de konuyu defalarca TBMM gündeminetaşıyan Karasu, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri bir kez daha Meclis gündemine taşıyacağının sözünü üreticilere verdi.