Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanlığı'nın girişimleriyle Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği açıldı

BİNTSO’nun Girişimleriyle Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği Açıldı

Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay ve yönetimi tarafından yürütülen çabalara yanıt olarak, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciği kenti hizmete açtı.

Temsilcilik, oda binasında faaliyete geçti.

Törene Başkan Çintay’ın yanı sıra Elazığ Borsa Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Doğan Koç, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, SÜTAŞ İl Koordinatörü Çetin Atala ve oda yönetim kurulu da katıldı.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, odalarını bir ticaret merkezi haline getirme amacı güttüklerini belirtti.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak göreve geldikten sonra, odamızın yalnızca bir ticaret odası olmaktan daha fazlası olmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Çintay, "Bu amaçla bir dizi çalışma başlattık ve bunlardan biri de Ticaret Borsası’nın temsilciliği oldu. Daha önceki aylarda Elazığ Borsa Başkanı’nı ziyaret ettik. Üyelerimizin sürekli evrak onayı ve fatura işlemleri gibi işlerle uğraşmak zorunda kaldığını ilettik. Başkanımız, bu sorunumuza çözüm bulmak amacıyla Elazığ Ticaret Borsası temsilciliğinin Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde açılmasına karar verdi. Bu projeleri büyük bir önemle karşılıyoruz, çünkü bu, hem ilimizin hem de bölgemizin ticaret hacminin hızla büyümesine katkı sağlayacak. Biz, bu girişimlerin gerçekleşmesini, ilimizin ve bölgemizin kalkınması için gerekliliğini her platformda ve toplantıda defalarca dile getirdik” diye konuştu.