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Cumhuriyet’in 100’üncü yılını birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1903 yılında Bursa’da doğan ve Türk resim sanatının gelişmesinde, sanatçı kişiliği ve öğretmen yanı ile çok önemli bir yere sahip olan Şefik Bursalı’nın eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Bir Cumhuriyet Ressamı Şefik Bursalı Resim Sergisi’, Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı. Sergide yer alan eserler, Bursa Kent Müzesi başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonlarından derlendi. 1903 yılında Bursa’da doğan ve Türk resim sanatının gelişmesinde, sanatçı kişiliği ve öğretmen yanı ile çok önemli bir yere sahip olan Şefik Bursalı’nın hayatını ve eserlerini içeren sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde birçok devletle tarih sahnesinde boy gösterdiğini söyledi. Millî mücadelenin, Türk milletinin var olma savaşı; Cumhuriyet’in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden bir asır geçti. Ancak unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık devlet geleneğimizin son fidanı olarak doğmuş, kökleri derin ulu bir çınar olma yolunda büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken hedefleri vardı: Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak… Ülkemizin bu hedefe ulaşmasının önüne zaman içinde birçok engel çıkarılsa da Türkiye, köklerine daha sıkı sarılarak, geleceğini inşa etmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, millî mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

EŞSİZ ESERLER

Başkan Aktaş; Bursa’da 1903 yılında doğan ve Türk resim sanatının gelişmesinde, sanatçı kişiliği ve öğretmen yanı ile çok önemli bir yere sahip olan Şefik Bursalı’nın hayatını ve eserlerini içeren bu kıymetli sergiyi Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşturduklarını kaydetti. Şefik Bursalı’nın, Türk resim sanatı tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Şefik Bursalı, yetiştirmiş olduğu ressamlarla ve üretmiş olduğu eserlerle Türk sanat ve kültür ortamında yaşamaktadır ve yaşamaya devam edecektir. Şefik Bursalı’nın sanat hayatını özetler mahiyetteki eşsiz eserlerinden oluşan sergi, aynı zamanda sanatçımızın üretken kişiliğini de yansıtıyor. Biz de Cumhuriyet’imizin 100. yılında bu anlamlı serginin kalıcı olması için katalog hazırlayıp sizlere takdim ettik. Sergimizin gerçekleşmesinde ve kataloğumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese, ayrıca katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin önemli değeri Şefik Bursalı’yı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun” diye konuştu.

Başkan Aktaş ve Vali Demirtaş, açılışın ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.