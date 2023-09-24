Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil edecek ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci’yi makamında konuk etti. Tekerlekli sandalyesinden inerek direksiyon başına geçen ve her fırsatta engelleri aşan Denizci, motor sporlarının çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükakın’a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Dünyada ve Türkiye’de motor sporlarında çok az sayıda kadın pilot bulunuyor. Kübra Denizci de bunlardan biri. Denizci ve eşi Ahmet Keskin’i makamında misafir eden Başkan Büyükakın, “İnanılmaz işleri başardın. Azim ve kararlılıkla inandığını gerçekleştirdin. Tebrik ediyorum. Sizlere olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiniz. İnşallah uluslararası alanda da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“YILLARIN EMEĞİNİ ALMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Başkan Büyükakın’ın desteğini hep hissettiğini dile getiren Denizci de “Dünyada iki kişiyiz; biri ben diğeri ise Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu’nun (FIA) Engelliler Komisyonu Başkanı Nathalie McGloin. Kendisi şu an aktif bir şekilde yarışmıyor. Yılların emeğini almak çok güzel bir duygu. Bize destek olan herkese özellikle Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Bir eli direksiyonda, diğer eli gaz ve frende olacak şekilde ralli yarışlarında kupalar alan Denizci, engellilere ve kadınlara ilham olmayı sürdürüyor.